В Томске воздух прогреется до +21°С 17 сентября

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 17 сентября, в Томске ожидается переменная облачность, преимущественно без существенных осадков. Синоптики Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают, что столбик термометра поднимется до отметки +19…+21 °С.

В областном центре и по области прогнозируют переменный ветер, который будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

В некоторых районах региона утром ожидаются туманы. Прогнозируют также переменную облачность и отсутствие осадков.

Воздух в области прогреется днем до +18…+23 °С.

Кроме того, по данным ЦГМС, с 17 по 18 сентября в регионе местами сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность: 4-й и 5-й классы.

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