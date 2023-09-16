В томском селе в 2025 году построят молочную ферму почти на 2000 коров

Открытие фермы повысит обеспеченность Томской области собственным молоком до 58% Фото: Елена КРИВЯКИНА

В селе Больше-Дорохово Асиновского района в 2025 году построят новую молочную ферму. В пресс-службе администрации Томской области рассказали, что символический первый камень в основание объекта заложили во время рабочей поездки губернатора Владимира Мазура в район.

«Проектная мощность новой молочной фермы составит 1999 коров», - прокомментировали в обладминистрации.

Инвестиции в объект превысят два миллиарда. Открытие фермы поспособствует созданию около 80 новых рабочих мест, а также повысит обеспеченность Томской области собственным молоком до 58%.

Напомним, что в Асиновском районе появился новый агротуристический объект – «Голландская деревня».