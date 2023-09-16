В Томской области появился новый агротуристический объект «Голландская деревня»

Постояльцы «деревни» могут познакомиться с работой фермы, содержанием сельскохозяйственных животных Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области появилось новая агротуристическая достопримечательность – «Голландская деревня». Объект построили в селе Ягодное Асиновского района на базе работающих ферм и производства сыров.

«Постояльцы «деревни» могут познакомиться с производством сыров, работой фермы, содержанием сельскохозяйственных животных», - сообщается на сайте администрации Томской области.

Планируется, что отдых в «деревне» будет круглогодичным, а, в первую очередь, здесь ориентируются на отдых выходного дня. «Голландскую деревню» построили на деньги инвестора и на средства гранта «Агротуризма» в размере пяти миллионов рублей.

Напомним, что Томская область представила свой туристический потенциал на форуме в Москве.