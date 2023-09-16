Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 сентября 2023 4:24

Две томички потеряли 140 тысяч рублей в надежде заработать в интернете

Жительницы Томска переводили деньги на счета аферистов и ожидали прибыли
Александра Тайбатрова
Девушки сообщили, что в одном из мессенджеров нашли предложение о заработке в интернете

Девушки сообщили, что в одном из мессенджеров нашли предложение о заработке в интернете

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Две жительницы Томска, 22 и 30 лет, обратились в полицию и заявили, что у них похитили деньги. Девушки сообщили, что в одном из мессенджеров нашли предложение о заработке в интернете.

«В обоих случаях женщины переводили денежные средства на указанные злоумышленниками счета и ожидали прибыли», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

Но ни получать прибыль. Ни даже вернуть вложенные средства томички не смогли. Общий ущерб превысил 140 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, что жителя Томской области подозревают в незаконной рубке деревьев на 55 тысяч рублей.