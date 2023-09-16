«Незаконная рубка»: лесному фонду Томской области причинен ущерб на 55 тысяч

Древесину и бензопилу сотрудники полиции изъяли Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Кожевниковском районе Томской области полицейские задержали 49-летнего мужчину, которого подозревают в незаконной рубке древесины. В пресс-службе ГУ МВД России по омской области уточнили, что факт причинения ущербу лесному фонду выявили в Володинском сельском урочище.

«По предварительным данным подозреваемый бензопилой вырубил четыре березы и осину, после чего распилил их и подготовил для дальнейшей транспортировки», - рассказали о подробностях происшествия в пресс-службе полиции и уточнили, что соответствующего разрешения у мужчины не было.

Причиненный ущерб оценили более чем в 55 тысяч рублей. Древесину и бензопилу сотрудники полиции изъяли, а против жителя района возбудили уголовное дело.