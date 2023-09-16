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НовостиОбщество16 сентября 2023 2:21

До +21 градуса прогреется воздух в Томске 16 сентября

Дождь не прогнозируют
Александра Тайбатрова
Синоптики прогнозируют в Томске переменную облачность. Фото: Анна Ковалева

Синоптики прогнозируют в Томске переменную облачность. Фото: Анна Ковалева

В субботу, 16 сентября, Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует в Томске переменную облачность. Дождя не ожидается, а днем в городе будет до +19…+21 градусов.

В Томской области дожди также не ожидаются. Температура воздуха в разных районах прогреется до +18…+23 градусов.

В Томске и области прогнозируют переменный ветер 2-7 метров в секунду.

Напомним, что до 18 сентября в Томске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, а также сохранится высокий класс пожароопасности.