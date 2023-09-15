Высокий класс пожароопасности сохранится в Томской области 16-18 сентября

Фото: Иван Макеев

В Томской области сохраняется высокая пожарная опасность четвертого и пятого класса. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным томского гидрометцентра, с 16 по 18 сентября по области местами сохранится высокая пожароопасность четвертого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность.

Жителям Томской области необходимо соблюдать меры безопасности.

Напомним, в Томске начался период «бабьего лета». Так, с 14 по 17 сентября в Томске ожидается малооблачная, ясная погода. Днем воздух прогреется до +15,…+20 градусов. Существенных осадков не будет.