Высокий класс пожароопасности сохранится в Томской области 16-18 сентября

Фото: Иван Макеев
В Томской области сохраняется высокая пожарная опасность четвертого и пятого класса. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По данным томского гидрометцентра, с 16 по 18 сентября по области местами сохранится высокая пожароопасность четвертого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность.
Жителям Томской области необходимо соблюдать меры безопасности.
Напомним, в Томске начался период «бабьего лета». Так, с 14 по 17 сентября в Томске ожидается малооблачная, ясная погода. Днем воздух прогреется до +15,…+20 градусов. Существенных осадков не будет.