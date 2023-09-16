Итоги ЕДГ-2023: 24 500 депутатских мест взяли кандидаты-единороссы

Андрей Турчак: «На сегодняшний день мы можем говорить о получении более 23 из 30 тыс. мандатов на выборах-2023».

Как сообщает сайт ER.ru, по итогам Единого дня голосования-2023, кандидаты от партии замещают 24,5 из 32 тыс. депутатских мест, за них проголосовало свыше 24 млн избирателей. Таким образом, «Единая Россия» получила 78% мандатов на всех уровнях выборов. Эту информацию озвучил Андрей Турчак, секретарь Генсовета, на совместном заседании Бюро Высшего и Президиума Генерального советов ЕР.

Так, на прямых выборах высших должностных лиц в 19 регионах и довыборах депутатов Госдумы победили кандидаты от партии. Как и в 4 регионах, где состоялись довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам, а также в 20 регионах на выборах в заксобрания. На выборах в гордумы «Единая Россия» взяла 394 мандата, или 78%, также получив квалифицированное большинство.

Продолжается подведение итогов на выборах в органы местного самоуправления.

«На сегодняшний день мы можем говорить о получении более 23 из 30 тыс. мандатов. Это тоже без малого 78%», - отметил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что на основных выборах в заксобрания и гордумы партия значительно улучшила результат 2018 года. Квалифицированное большинство у нее и в новых регионах.

«По числу выигранных мандатов на Донбассе лидирует ДНР. В ЛНР результат также при крайне высокой поддержке кандидатов. В Запорожской области - более 83% (в заксобрание региона – прим.). Впереди большая работа. На следующей неделе пройдут конференции, мы будем рекомендовать руководителей фракций, председателей заксобраний, кандидатов в сенаторы», - отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

В сравнении с 2018 годом, ядро поддержки единороссов увеличилось на 1 млн избирателей.

«За партию проголосовали более 24 млн избирателей. Участие в выборах в 86 регионах приняли более 67 млн человек», - сообщил замсекретаря Генсовета Сергей Перминов.

Обновление депутатского корпуса в результате ЕДГ составит 57%. Всего на выборах от партии победили 8 тыс. женщин, активисты МГЕР и победители кадрового проекта «ПолитСтарта», 106 участников СВО.

Андрей Турчак добавил также, что результаты прошедшей кампании стали заделом на будущий год, когда состоятся выборы Президента.

«Партия к ним готова», - сказал секретарь Генсовета.