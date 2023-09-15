Новый мэр Томска Дмитрий Махиня попрощался с Омском

Дмитрий Махиня поблагодарил своих коллег, старших товарищей за опыт и знания. Фото: Telegram-канал Дмитрия Махини

Дмитрий Махиня, которого депутаты гордумы Томска выбрали мэром 5 сентября, попрощался с Омском, где много лет проработал в местной администрации. Фото с железнодорожного вокзала Омска он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Благодарю всех своих коллег, старших товарищей за опыт и знания», - написал Дмитрий Махиня.

Также он отметил, что впереди его ждет важная и интересная глава жизни.

Инаугурация нового мэра Томска запланирована на 18 сентября.