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НовостиОбщество15 сентября 2023 12:57

Березовую аллею высадили в сквере Старца Федора в Томске

Деревья высадили в честь 50-летия Советского района Томска
Александра Тайбатрова
В сквере высадили 90 молодых деревьев

В сквере высадили 90 молодых деревьев

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В сквере Старца Федора в томском поселке Хромовка высадили березовую аллею. В пресс-службе мэрии Томска уточнили, что мероприятие приурочили к 50-летию Советского района Томска. Всего высадили 90 молодых деревьев.

«В посадке деревьев участвовали более ста человек», - подсчитали в мэрии.

Саженцы березы предоставил ТОС «Возрождение-Томск» из поселка Родионово. А с машиной для полива помог «ТомскСАХ». Отделение «Офицеров России» Томской области угощало всех участников акции.

В мэрии напомнили, что сквер Старца Федора благоустроили в 2022 году.

Напомним, что весной следующего года в Томске появится «Трамвайный сквер».