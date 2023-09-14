В Томске весной благоустроят «Трамвайный сквер» на улице Розы Люксембург

Дизайн-проект Центра развития городской среды Томска

Весной следующего года в Томске появится новый сквер на трамвайном кольце, что на перекрестке улиц Р. Люксембург и Дальне-Ключевская. В Центре развития городской среды Томска рассказали, что пространство будет называться «Трамвайным сквером».

«В июле 2023 года к нам обратились с предложением принять участие в благоустройстве неухоженной территории, находящейся внутри трамвайного кольца на ул. Розы Люксембург», - сообщает пресс-служба Центра.

Специалисты Центра провели исследование и анализ территории, а также подготовили дизайн-проект вместе с волонтерами Томского государственного архитектурно-строительного университета.

Напомним, что благоустройство общественных территорий в 2023 году в Томске завершено на 95%.