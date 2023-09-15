Вуз из Томска открыл Центр обучения русскому языку в Кении

Всем слушателям курсов обещают выдать сертификаты о начальном уровне владения русским языком Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Кении открылся Центр обучения русскому языку. В пресс-службе администрации Томской области уточнили, что центр является структурным подразделением ТГПУ, а работает на базе Кенийского института иностранных языков и профессиональных исследований.

«На приглашение к изучению русского языка, распространенное российским посольством, отозвались около 300 кенийских граждан», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

В центре кенийцы изучают не только язык, но и культуру, обычаи России. Всем слушателям курсов обещают выдать сертификаты о начальном уровне владения русским языком. Кроме того, ТГПУ планирует запустить продвинутый обучающий курс.

Напомним, что в томском вузе составят учебник русского языка для лаосских школьников.