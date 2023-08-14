В томском вузе составят учебник по русскому языку для школьников Лаоса

Представители ТГУ побывали в Лаосе с визитом Фото: Пресс-служба ТГУ

Филологи Томского государственного университета с 1 сентября начнут учить русскому языку школьников из Лаоса. В пресс-службе вуза сообщают, что обучать они будут учеников шестых классов двух школ Лаоса. А после года такой практики филологи составят учебник по русскому языку для лаосцев.

«Обучать иностранных школьников будут выпускники магистратуры «Русский язык как иностранный», - говорится в сообщении на сайте ТГУ.

Сейчас в Лаосе школьники учат два иностранных языка, и второй начинают изучать как раз в шестом классе. Русский язык востребован, так как в России молодежь из Лаоса может бесплатно получить образование благодаря совместным программам двух стран. И знание русского языка позволит упростить учебу.

Ранее Томская область и Беларусь договорились о продлении сотрудничества до 2026 года.