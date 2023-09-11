Короткое «бабье лето» придет в Томск с 14 по 17 сентября

Фото: Наталья Качановская

В Томске на этой неделе начнется «бабье лето». С 14 по 17 сентября температура воздуха прогреется до +20 градусов. Об этом сообщает tomsk.mk со ссылкой начальника отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлану Рюхтину.

По словам синоптика, 12 и 13 сентября в областном центре возможны осадки, затем наступит период «бабьего лета». Так, с 14 по 17 сентября в Томске ожидается малооблачная, ясная погода. Днем воздух прогреется до +15,…+20 градусов. Существенных осадков не будет.

«Может быть, небольшой участок "бабьего лета", но всё - таки мы его увидим», - сказала Рюхтина.

Согласно данным портала Gismeteo, понижение температуры начнется уже с 20 сентября. Столбики термометров днем опустятся до +13…+10 градусов, ночная температура ожидается в пределах +4…+7 градусов.