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НовостиОбщество15 сентября 2023 8:52

Организаторы конкурса «Томский дворик» выбрали победителей из 500 участников

В этом году конкурс проходил в 27-й раз
Александра Тайбатрова
Победителей выбрали среди жителей Томска

Победителей выбрали среди жителей Томска

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске подвели итоги конкурса по благоустройству «Томский дворик» среди жителей. В мэрии напомнили, что в этом году конкурс проходил в 27-й раз, и на него подали более 500 заявок.

«По итогам конкурса был выбран 180 лучший объект благоустройства», - рассказали в пресс-службе мэрии Томска.

Двух народных победителей выбрали с помощью интернет-голосования. «Двором образцового содержания» признали территорию дома на улице Береговая, 17. А «Лучший цветник, клумба» находится во дворе дома по улице Гагарина, 56.

Отдельно будут подводить итоги конкурса «Томский дворик» среди предприятий, организаций и объектов потребительского рынка. В мэрии сообщили, что победителей наградят сегодня.

Напомним, что весной следующего года в Томске планируют благоустроить «Трамвайный сквер».