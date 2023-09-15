Организаторы конкурса «Томский дворик» выбрали победителей из 500 участников

Победителей выбрали среди жителей Томска Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске подвели итоги конкурса по благоустройству «Томский дворик» среди жителей. В мэрии напомнили, что в этом году конкурс проходил в 27-й раз, и на него подали более 500 заявок.

«По итогам конкурса был выбран 180 лучший объект благоустройства», - рассказали в пресс-службе мэрии Томска.

Двух народных победителей выбрали с помощью интернет-голосования. «Двором образцового содержания» признали территорию дома на улице Береговая, 17. А «Лучший цветник, клумба» находится во дворе дома по улице Гагарина, 56.

Отдельно будут подводить итоги конкурса «Томский дворик» среди предприятий, организаций и объектов потребительского рынка. В мэрии сообщили, что победителей наградят сегодня.

Напомним, что весной следующего года в Томске планируют благоустроить «Трамвайный сквер».