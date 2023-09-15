Участок улицы Источной в Томске будет перекрыт еще два дня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске еще два дня будет перекрыт участок улицы Источной. Перекрытие продлено до 17 сентября. Об этом предупредили в администрации города.

Напомним, ранее движение на участке улицы Источной ограничили с 09:00 14 сентября до 20:00 15 сентября.

«20:00 17 сентября продлено перекрытие участка улица Источная от переулка Базарного до переулка Источный. Рабочие ИП проводят здесь восстановление теплотрассы», — говорится в сообщении.

На участке на это установлены временные дорожные знаки, которыми томичам следует руководствоваться.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.