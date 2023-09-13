Улицу Источную в Томске перекроют 14-15 сентября для ремонта теплотрассы

Ограничение будет действовать с 09.00 14 сентября до 20.00 15 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске перекроют участок улицы Источной, предупреждают в мэрии. Ограничение на участке между переулками Базарный и Источный будет действовать с 09.00 14 сентября до 20.00 15 сентября.

«Рабочие ИП будут проводить восстановление теплотрассы», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

На участке на это время установят временные дорожные знаки, которыми томичам следует руководствоваться. Мэрия просит учитывать информацию о перекрытии при поездках по городу.

Напомним, что в Томске до 19 сентября перекрыли участок Асинской улицы.