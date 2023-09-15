За 2023 год санавиация ОКБ доставила в томские больницы 1201 пациента

Фото: Томская областная клиническая больница

Санитарная авиация Томской областной клинической больницы эвакуировала из районов в больницы за 8 месяцев 2023 года 1201 пациента, сообщается в телеграм-канале ОКБ.

«Всего за восемь месяцев 2023 года санитарная авиация Томской ОКБ доставила в специализированные медицинские учреждения 1201 взрослого жителя области и 103 ребёнка, из них 476 человек - с помощью авиатранспорта», — говорится в сообщении.

Чаще всего санавиация привлекалась для спасения пациентов с инфарктом, инсультом, стенкардией, а также для помощи больным хирургического профиля.

На круглосуточном дежурстве в Томской области находятся два вертолета санавиации — это Ми-8 и «Ансат». По контракту их предоставляет региону компания АО «Русские вертолетные системы».

Воздушный транспорт оснащен необходимыми техническими и медицинскими приборами для комфортного размещения пациентов и обеспечения мониторинга жизненно-важных функций.

Читайте также: томская санавицация спасла 3-летнего ребенка, проглотившего батарейку-таблетку.