Томская санавицация спасла 3-летнего ребенка, проглотившего батарейку-таблетку

Фото: Томская областная клиническая больница

В Томской области санавициация ОКБ спасла трехлетнего ребенка из Колпашевского района, который проглотил батарейку таблеточного типа. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

Санитарна авиация экстренно доставила ребенка в один из стационаров Томска. Проглоченная батарейка привела к ожогу слизистой желудка.

«В этом году был такой случай, когда за несколько часов из отдалённого района мы доставили ребёнка в возрасте меньше трех лет с болью в подреберье в детскую больницу Томска. В больнице хирурги провели операцию и извлекли батарейку из его желудка», — рассказал заведующий санитарной авиацией Сергей Константинович Моторин.

Он добавил, что в этом случае родители вовремя заметили, что ребенок проглотил батарейку, однако изменения на слизистой все равно произошли.

Плоские круглые батарейки типа «таблеток» представляют большую опасность для детей. Их легко проглотить и они имеют большую площадь контакта электрода.

«Казалось бы, что страшного: родитель вытащил из прибора неработающую батарейку, а ребенок взял поиграть. Но даже в такой батарейке остается химический элемент. Если ребенок ее проглатывает, она соприкасается со слизистой желудка, и возникает электро-химическая реакция: химический и термический ожоги», — отметил специалист.

После операции пациенты проходят длительное лечение в терапевтическом стационаре, потому что ожоги сохраняются долгое время. Медики просят родителей выбрасывать батарейки.