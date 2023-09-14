В Томске нашли пропавшего мужчину с отставанием в развитии

Поисковики благодарят всех, кто участвовал в поиске и помогал с распространением информации
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Томске нашли живым и здоровым пропавшего 39-летнего Семина Демина. Информацию о том, что мужчина с отставанием в развитии пропал, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» начали распространять сегодня, 14 сентября.
«Демин Семен Владимирович найден, жив», - написали в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт».
Поисковики благодарят всех, кто участвовал в поиске и помогал с распространением информации.