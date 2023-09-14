«Ушел в неизвестном направлении»: в Томске ищут 39-летнего Семена Демина

Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт»

В Томске ищут пропавшего 13 сентября 39-летнего Семена Демина. Волонтеры «ЛизаАлерт» уточняют, что мужчина имеет отставание в развитии.

«Рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые», - говорится в ориентировке.

Семен Демин был одет в штаны, куртку и кепку камуфляжного цвета, на ногах у него были синие галоши. Любую информацию о его местонахождении просят передавать по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-700-54-52 или 112.