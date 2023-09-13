Благоустройство общественных территорий в Томске завершили на 95%

Работы завершены на 11 объектах из 16. Фото: скриншот видео пресс-службы мэрии Томска

В Томске подходит к концу благоустройство общественных территорий. В мэрии подсчитали, что готовность всех 16 объектов составляет примерно 95%.

«До конца сентября все объекты должны быть завершены», - и.о. заместителя мэра – начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства отметил Николай Глебович.

Так, полностью завершены работы в сквере на улице Бердской. Благоустройство здесь планируют продолжить после снова аварийного дома. Открыли и новую спортплощадку на улице Крымской. Завершается обустройство тропы здоровья на Иркутском тракте. В целом же работы уже завершены на 11 объектах, а на пяти еще продолжаются, но, в основном, там устраняют замечания.