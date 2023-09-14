Нефтетранспортники помогают студентам получить производственный опыт

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

«Транснефть - Западная Сибирь» подвела итоги практики студентов профильных вузов на собственных объектах в 2023 году. Более 70 человек получили возможность подробно узнать об особенностях работы производственной инфраструктуры и применить полученные знания на практике.

Ознакомительную, производственную и преддипломную практику прошли студенты семи вузов - Омского государственного технического университета (ОмГТУ), Томского политехнического университета, Сибирского Федерального университета, Сибирского автомобильно-дорожного и Тюменского индустриального университетов, РГУ нефти и газа им. Губкина, Сибирского государственного университета науки и технологии им. М.Ф. Решетнева.

Под руководством опытных наставников будущие молодые специалисты получили представление о различных направлениях деятельности предприятия, в том числе - в промышленной, экологической безопасности, энергоснабжении, механо-технологическом, метрологическом оборудовании, охране труда. Студенты ознакомились с нормативно-правовыми и регламентными документами. В рамках преддипломной практики выпускники вузов собрали необходимый материал для защиты аттестационных квалификационных работ.

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

«Организация студенческой практики является важной частью стратегии партнерства предприятия с учреждениями высшего образования. Компания получает возможность формировать качественный кадровый резерв из потенциальных молодых сотрудников», - отметила начальник отдела кадров Ольга Тонкоштан.

Кстати, в рамках благотворительной деятельности предприятие оказывает поддержку высшим учебным заведениям в модернизации материально-технической базы. Например, в Томском политехническом университете (ТПУ) при его финансовом содействии с 2020 по 2022 годы открыты четыре новые аудитории. Представители компании участвуют в заседаниях аттестационных комиссий, выступают экспертами во время защиты дипломных работ. Студенты ТПУ и ОмГТУ представляют собственные исследовательские проекты и разработки в рамках научно-технических конференций молодежи ПАО «Транснефть». Учащимся с высоким уровнем успеваемости акционерное общество выплачивает именные стипендии.