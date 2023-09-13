Коммунальный мост в Томске отремонтирован на 91%

Сейчас рабочие занимаются ремонтом под мостом Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске ремонт Коммунального моста вышел на финишную прямую. В мэрии города сообщили, что готовность объекта составляет примерно 91%. Напомним, что 9 сентября все четыре полосы моста открыли для движения.

«На сегодняшний день в ремонте задействовано 68 рабочих, они занимаются ремонтом под мостом», - прокомментировали в пресс-службе мэрии Томска.

Подрядчик завершил ремонт девятой опоры. Сейчас идет ремонт плиты пролетного строения, устройство ливневки на правом берегу, устройство швов примыкания и т.д. По графику все работы на мосту должны быть завершены до 1 декабря. Как идет ремонт, в мэрии контролирует ежедневно.

Напомним, что благоустройство общественных территорий в Томске завершили на 95%.