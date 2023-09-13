В детской стоматологии Томска трудоустроили новых врачей и увеличили зарплаты

На оснащение стоматологии выделили четыре миллиона рублей Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В детской стоматологии Томска трудоустроены пять новых специалистов, сообщили в пресс-службе обладминистрации. Также в медучреждение купили новое оборудование. Напомним, что в июле в Томске реорганизовали детские стоматологии №1 и №2.

«За счет объединения двух детских стоматологий в единую сеть нам удалось обеспечить врачам конкурентную среднюю заработную плату, повысив ее с 60 до 92 тысяч рублей», - заявил руководитель департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

А будущие врачи-стоматологи учатся по целевому направлению в СибГМУ: сейчас образование получают семь таких студентов.

На оснащение стоматологии выделили четыре миллиона рублей. На эти деньги закупили четыре современных стоматологических комплекса, использование которых снижает дискомфорт при лечении зубов.