Две детские стоматологии объединят в Томске в июле 2023 года

Детские стоматологии объединят июле 2023 года. Фото: департамент здравоохранения Томской области

Две детские стоматологические поликлиники Томска, №1 и №2, реорганизуют в одно юридическое лицо, рассказали в департаменте здравоохранения Томской области. Сейчас для этого готовят необходимые документы. А с июля объединенное учреждение будет работать под названием поликлиника №2.

«Создание единой детской стоматологической службы не повлечет за собой сокращение медицинских кадров и площадей поликлиник: реорганизация коснется административного персонала. Реорганизация поможет привлечь дополнительных медицинских специалистов и повысить оплату труда детским врачам-стоматологам. На высвобождаемых площадях откроют дополнительные кабинеты для приема», - рассказали в департаменте здравоохранения.

Планируется, что объединений стоматологий в одно учреждение позволит перейти к единому формату записи на прием, увеличить количество работающих в одну смену специалистов. Также благодаря реорганизации детские стоматологи будут дежурить по выходным дням в обоих подразделениях.

Напомним, что в Томской области внедряют новые технологии для повышения доступности первичной медицинской помощи.