В Томске на пешеходном переходе автомобиль сбил девушку на электросамокате

ДТП произошло примерно в 18.00 на улице Ивана Черных, 123 Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске 17-летнюю девушку на электросамокате сбила машина на пешеходном переходе, об инциденте сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. ДТП произошло примерно в 18.00 сегодня, 13 сентября, на улице Ивана Черных, 123.

«По предварительным данным, девушка передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу не спешившись с электросамоката», - уточнили в полиции.

Девушку в результате отправили в больницу. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, что накануне две машины столкнулись в селе Зоркальцево Томского района.