«Выехал на встречку»: под Томском столкнулись две иномарки

По предварительной информации, одна из машин выехала на встречную полосу Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В селе Зоркальцево Томского района 12 сентября примерно в 17.30 произошла авария, сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Томской области. Столкнулись две иномарки, Kia Rio, которой управлял 29-летний мужчина, и Toyota Cynos, за рулем которой был 54-летний мужчина.

«По предварительной информации водитель Kia Rio допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем», - уточнили в пресс-службе полиции.

В результате пострадали двое: водитель Toyota Cynos и пассажир Kia Rio. Их доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, что в ДТП с грузовиком и иномаркой в Томске пострадала женщина.