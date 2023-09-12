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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 16:11

«Выехал на встречку»: под Томском столкнулись две иномарки

Два человека попали в больницу после ДТП в Зоркальцево Томского района
Александра Тайбатрова
По предварительной информации, одна из машин выехала на встречную полосу

По предварительной информации, одна из машин выехала на встречную полосу

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В селе Зоркальцево Томского района 12 сентября примерно в 17.30 произошла авария, сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Томской области. Столкнулись две иномарки, Kia Rio, которой управлял 29-летний мужчина, и Toyota Cynos, за рулем которой был 54-летний мужчина.

«По предварительной информации водитель Kia Rio допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем», - уточнили в пресс-службе полиции.

В результате пострадали двое: водитель Toyota Cynos и пассажир Kia Rio. Их доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, что в ДТП с грузовиком и иномаркой в Томске пострадала женщина.