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НовостиОбщество13 сентября 2023 10:15

В Томске до 19 сентября перекрыли участок улицы Асиновской

На данном участке ведут работы по восстановлению горячего водоснабжения
Алёна Мищенко
Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

В Томске участок улицы Асиновской будет перекрыт до 19 сентября. На данном участке ведут работы по восстановлению горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.

«В период до 20:00 19 сентября будет ограничено движение автомобильного транспорта на участке улицы Асиновской от дома № 11 до дома № 13», — говорится в сообщении.

Компания «Томск РТС» ведет здесь работы по восстановлению горячего водоснабжения.

Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.