Еще 60 домов в Томске остаются без горячей воды

Горячая вода отсутствует из-за дефектов на теплосетях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске горячую воду из-за дефектов на теплосетях еще не подключили в 60 жилых домов, об этом изданию «Аргументы и факты - Томск» сообщили в пресс-службе «ТомскРТС». В компании объяснили, что предпринимают усилия для устранения недочетов и сократить длительность перебоев в подаче горячей воды.

При этом сезонный ремонт теплосетей подходит к концу. Гидравлические испытания проведены полностью, сейчас устраняют дефекты на теплотрассах, которые подводят тепло к домам.

Отмечается, что в некоторых домах в Томске горячую воду еще на дали, потому что управляющие организации не подготовили внутридомовое оборудование к отопительному периоду.

Напомним, что в Томске досрочно подключили к отоплению 40 детских садов и одну школу.