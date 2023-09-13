В Томске досрочно к отоплению подключили 40 детских садов и одну школу

Фото: Юлия Пыхалова

В Томске продолжают подключать к отоплению объекты социальной сферы до начала отопительного сезона. Компания «ТомскРТС» выдала разрешение на подключение тепла в 40 детских садов и одну школу. Об этом сообщили в мэрии.

Подача тепла в томские соцучреждениях города начинается до официального старта отопительного сезона по заявкам руководителей в «ТомскРТС» и при наличии технической возможности.

«Жители многоквартирников также могут подключиться к отоплению раньше. Для этого по решению общего собрания собственники должны подать заявку в обслуживающую организацию на досрочное подключение домов к теплоснабжению», — рассказали в администрации.

По данным мэрии, горячая вода возобновлена в 2690 домах. Из-за устранения дефектов на подводящих теплотрассах без горячей воды на утро 13 сентября остаются 90 домов. Это в два раза меньше, чем в прошлом году.

Также в некоторых случаях подачу горячей воды задерживают из-за управляющих компаний, которые не подготовили внутридомовые сети домов к приёму ресурса.