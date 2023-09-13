С начала года из Томской области за рубеж отправили более 15 тысяч тонн кормов

Ощутимый прирост произошел за счет отправки за рубеж кормов. Фото: управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям

С начала этого года значительно увеличился экспорт подконтрольной госветнадзору продукции из Томской области. В управлении Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям подсчитали, что данный экспорт вырос почти в семь раз.

«Ощутимый прирост произошел за счет отправки за рубеж кормов», - пояснили в ведомстве.

В 2023 году из Томской области экспортировали в Монголия 5,6 тысяч тонн пшеничных отрубей, а в Китай – почти 9,5 тысяч тонн рапсового жмыха. За тот же период прошлого года такая продукция на экспорт не шла.

Экспорт мяса птицы и свинины сохранился на уровне прошлого года.