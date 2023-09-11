Из Томской области в Китай экспортировали почти 9500 тонн рапсового жмыха

Томская компания впервые стала экспортировать жмых в Китай в конце 2022 года Фото: Виталий ТИМКИВ

Из Томской области в Китай в этом году экспортировали почти 9500 тонн рапсового жмыха, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям. Специалисты ведомства контролировали его отправку.

«Для подготовки каждой партии к отгрузке ведомством были оформлены 500 ветеринарных сертификатов», - пояснили в региональном Россельхознадзоре.

Томская компания-экспортер отправляла жмых в Китай тремя видами транспорта. Сначала на автомобилях груз доехал до Новосибирска, оттуда по железной дороге проследовал до Новосибирска, а уже после по морю поплыл в Китай. Сообщается, что эта компания впервые стала экспортировать жмых в Китай в конце 2022 года и сейчас является единственным таким экспортером в регионе.