Томичей предупреждают о ядовитой ягоде «Вороний глаз» в Лагерном саду

Фото: телеграм-канал "Регион-70"

В Лагерном саду обнаружена ядовитая ягода «Вороний глаз». В настоящее время сотрудники мэрии принимают меры для уничтожения опасной ягоды.

Напомним, смертельно ядовитая ягода «Вороний глаз» выросла в Лагерном саду еще в начале августа. Информацией о находке томичи делились в социальны сетях.

«Специалисты обнаружили на территории Лагерного сада ядовитое растение вороний глаз. Употребление плодов этого растения вызывает тошноту, рвоту, диарею, судороги, головокружение, нарушение дыхания и сердцебиения», — предупредили в городской администрации.

При обнаружении признаков отравления необходимо незамедлительно обратиться за медпомощью.

Сейчас специалисты обследуют территорию Лагерного сада и уничтожают ядовитое растение.