За шесть месяцев 2023 года томичи пожаловались на финансовые организации 837 раз

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За шесть месяцев 2023 года жители Томской области пожаловались на финансовые организации 837 раз. Количество жалоб относительно прошлого года сократилось почти на четверть, сообщает пресс-служба томского отделения Банка России.

«На банки пожаловались 472 раза, что на 14% меньше по сравнению c первым полугодием 2022 года. Особенно это заметно в разрезе санкционных тем, таких как кредитные каникулы», — говорится в сообщении.

В два раза меньше жалоб потупало на страховые компании — 120 обращений. Почти в 2,5 раза уменьшилось число жалоб, связанных с ОСАГО.

Также в первой половине текущего года на треть снизилось количество жалоб на навязывание дополнительных услуг и продуктов финансовыми организациями.

«Из 46 таких обращений 39 относились к кредиторам — банкам и микрофинансовым компаниям. Люди сообщали о случаях навязывания платных страховок или других услуг при оформлении потребительских и микрозаймов, автокредитов и при получении банковских карт. В остальных случаях жаловались на навязывание при покупке страховых полисов», — говорится в сообщении.

Управляющий томским отделением Банка России Елена Петроченко посоветовала томичам всегда проверять договор на наличие платных услуг, к примеру страховки, юридической консультации или смс-информирования. Если же человек оформил кредитный договор с ненужными сервисами, он может отказаться от них в течение 14 дней и получить обратно деньги. С января следующего года этот период увеличится до 30 дней.