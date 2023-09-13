Томские нефтетранспортники завершили комплексную подготовку в работе зимой

Фото: «Транснефть – Западная Сибирь»

Компания «Транснефть – Западная Сибирь» завершила подготовку производственной инфраструктуры к устойчивой работе в осенне-зимний период. Все запланированные комплексные мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам их выполнения подписан паспорт готовности производственной инфраструктуры и направлен в головную компанию «Транснефть».

На линейной части магистральных трубопроводов выполнено сезонное обслуживание 1,9 тыс. единиц запорной арматуры. Проведены ремонт систем линейной телемеханики и техобслуживание воздушных линий электропередачи, проверена работоспособность силовых трансформаторов, подготовлены аварийные дизельные электростанции для обеспечения бесперебойного энергоснабжения производственных объектов.

Фото: «Транснефть – Западная Сибирь»

На перекачивающих станциях проведена очистка измерительных труб радарных уровнемеров в резервуарных парках, выполнена промывка фильтров-грязеуловителей, импульсные линии отборов давления заполнены незамерзающей жидкостью. Также к отопительному сезону подготовлены котельные, в том числе, проверены топливные системы, котлы, автоматика. В общей сложности, к зиме подготовлены 700 систем отопления и тепловых приборов.

Специализированные подразделения предприятия готовы к устранению возможных нештатных ситуаций. На базе линейных аварийно-эксплуатационных и центральных ремонтных служб создан необходимый запас горюче-смазочных материалов, кислорода, пропана. Проверены работоспособность первичных средств и автоматических систем пожаротушения, систем пожарной сигнализации, специального оборудования пожарных автомобилей.