«Не выдержал дистанцию»: в Томске столкнулись грузовик и легковушка

Травмы получила женщина-водитель иномарки Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Авария произошла на улице Партизанской в Томске 12 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. Примерно в 15.10 в районе дома №25 столкнулись грузовик Hyundai и иномарка Toyota Rav4.

«По предварительным данным водитель грузовика, мужчина 2001 года рождения, не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля», - рассказали о подробностях происшествия в полиции.

Женщина, которая была за рулем иномарки, получила травмы. Все обстоятельства сейчас выясняют и работают на месте аварии сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, что в Томске суд отклонил апелляцию виновника ДТП с погибшими медиками ОПЦ.