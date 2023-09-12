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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 12:17

«Не выдержал дистанцию»: в Томске столкнулись грузовик и легковушка

Женщина пострадала в ДТП с грузовиком и иномаркой в Томске
Александра Тайбатрова
Травмы получила женщина-водитель иномарки

Травмы получила женщина-водитель иномарки

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Авария произошла на улице Партизанской в Томске 12 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. Примерно в 15.10 в районе дома №25 столкнулись грузовик Hyundai и иномарка Toyota Rav4.

«По предварительным данным водитель грузовика, мужчина 2001 года рождения, не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля», - рассказали о подробностях происшествия в полиции.

Женщина, которая была за рулем иномарки, получила травмы. Все обстоятельства сейчас выясняют и работают на месте аварии сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, что в Томске суд отклонил апелляцию виновника ДТП с погибшими медиками ОПЦ.