Ученикам томской школы «Интеграция» пообещали выдать учебники до 15 сентября

Учебник по одному из модулей математики выдадут до конца месяца. Фото: Telegram-канал замгубернатора Томской области Людмилы Огородовой

В школе «Интеграция» Томского района учащимся выдадут учебники до 15 сентября. Об этом в своем Telegram-канале написала замгубернатора Томской области Людмила Огородова. Также она сообщила, что побывала в школе, пообщалась с педагогами. В совещании также участвовал и.о. главы Томского района и начальник регионального управления образования.

«Мероприятия дорожной карты запуска учебного процесса в Интеграции выполнены к 1 сентября не полностью», - отметила Людмила Огородова.

По итогам совещании было решено, что ученики получат учебники до сентября. Но учебник по одному из модулей математики выдадут до конца месяца. Также до конца сентября профильный департамент должен проанализировать ситуацию с учебниками в других школах Томского района. Было поручено завершить разработку программы развития «Интеграции». А предложения учителей по начислению зарплаты обещали взять в работу.

Людмила Огородова отметила, что педагоги школы обеспокоены атмосферой вокруг нее и попросили защиты от медийных персон.

Напомним, что часть учеников школы №41 Томска отправят в другие образовательные учреждения из-за прогибов пола.