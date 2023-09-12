Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 13:30

Ученикам томской школы «Интеграция» пообещали выдать учебники до 15 сентября

Управление образования проанализирует ситуацию с учебниками во всех школах района
Александра Тайбатрова
Учебник по одному из модулей математики выдадут до конца месяца. Фото: Telegram-канал замгубернатора Томской области Людмилы Огородовой

Учебник по одному из модулей математики выдадут до конца месяца. Фото: Telegram-канал замгубернатора Томской области Людмилы Огородовой

В школе «Интеграция» Томского района учащимся выдадут учебники до 15 сентября. Об этом в своем Telegram-канале написала замгубернатора Томской области Людмила Огородова. Также она сообщила, что побывала в школе, пообщалась с педагогами. В совещании также участвовал и.о. главы Томского района и начальник регионального управления образования.

«Мероприятия дорожной карты запуска учебного процесса в Интеграции выполнены к 1 сентября не полностью», - отметила Людмила Огородова.

По итогам совещании было решено, что ученики получат учебники до сентября. Но учебник по одному из модулей математики выдадут до конца месяца. Также до конца сентября профильный департамент должен проанализировать ситуацию с учебниками в других школах Томского района. Было поручено завершить разработку программы развития «Интеграции». А предложения учителей по начислению зарплаты обещали взять в работу.

Людмила Огородова отметила, что педагоги школы обеспокоены атмосферой вокруг нее и попросили защиты от медийных персон.

Напомним, что часть учеников школы №41 Томска отправят в другие образовательные учреждения из-за прогибов пола.