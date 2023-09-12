В мобильных стоматологиях прошли осмотр 1300 томичей

До конца этой недели мобильная стоматология принимает жителей в Бакчарском районе Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 1300 жителей Томской области прошли осмотр в мобильных стоматологиях, сообщили в департаменте здравоохранения региона. Эти мобильные комплексы купили благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Их используют, чтобы принимать пациентов в отдаленных селах Томской области.

«До конца этой недели мобильная стоматология принимает жителей в Бакчарском районе», - сообщили в облздраве.

В сентябре мобильные стоматологии будут работать в населенных пунктах Томского района. Так, 15 сентября попасть на прием смогут жители Турунтаево. 18 сентября комплекс будет работать в Калтае, 22 сентября – в Новорождественском, 25 сентября – в Кафтанчиково и 29 сентября – в Курлеке. В передвижных комплексах могут принять до 20 пациентов в день.

Напомним, что в Томск привезли более 190 тысяч доз вакцины от гриппа.