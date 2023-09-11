В Томскую область привезли более 190 тысяч доз вакцины от гриппа

В этом эпидсезоне планируется привить более 550 тысяч человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области стартовала вакцинация против гриппа. По информации регионального управления Роспотребнадзора, вакцину в регион уже привезли. Доставили более 190 тысяч доз, в том числе более 68 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» для детей и свыше 124 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для взрослых.

«В этом эпидсезоне планируется привить более 550 тысяч человек, что составит 61% от общей численности», - уточнили в управлении Роспотребнадзора по Томской области.

Сообщается, что состав вакцины обновили по одному штамму, а также включили в нее актуальные штаммы гриппа. Бесплатно могут привиться дети от шести месяцев, школьники, студенты, медработники, учителя, воспитатели, вахтовики, правоохранители и другие категории граждан.

После вакцинации эффект длится до года. Лучше всего делать прививку от гриппа с сентября по ноябрь. Привиться можно в поликлинике, а детям – в школах и детских садах.