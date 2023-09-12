Крупнейший экологический проект «Серная программа» готовится к запуску

Все агрегаты "Серной программы" готовы к запуску Фото: Александр Антонов

«Серная программа» в Норильске близка к старту. На отдельных объектах и переделах проводятся индивидуальные испытания ключевого оборудования проекта. «Норникель» планирует отработать все процессы в ходе предстоящего комплексного опробования оборудования и технологии.

В настоящее время идет обустройство серверной и диспетчерской, откуда будет осуществляться управление всем проектом. С рудника Мокулаевский доставлена первая партия известняка — основного сырья, необходимого для нейтрализации серной кислоты, которая будет производиться при утилизации диоксида серы.

Процесс комплексного опробования технологической цепочки начнется с отделения приема, складирования и дробления известняка, добытого на руднике Мокулаевский. Запасы месторождения способны в полной мере удовлетворить потребности проекта. Когда предприятие выйдет на проектную мощность, объем добычи известняка составит 6,5 млн т в год. На руднике уже добыли несколько десятков тысяч тонн известняка, в текущем году запланировано получить еще более 300 000 т.

По технологии, поступивший в отделение приема известняк разгружается из думпкаров в бункеры и по системе конвейерных галерей направляется в отделение грохочения и дробления. Затем дробленый известняк поступает в отделение, где в шаровых мельницах измельчается и в специальных смешивающих устройствах с добавлением воды доводится до состояния так называемого известнякового молока.

На уже смонтированном оборудовании проводятся индивидуальные испытания. Как рассказал Анатолий Рахвалов, ведущий инженер отдела пусконаладочных работ подрядной организации «Велесстрой», испытания проходят успешно. «До комплексного опробования первого этапа в отделении приготовления известнякового молока осталось совсем немного. Необходимо подать сюда воду, провести электричество и отрегулировать контроль всех процессов», — добавил специалист.

Процесс нейтрализации будет проходить в соседнем отделении нейтрализации серной кислоты, куда готовое известняковое молоко будут направлять по системе трубопроводов и закачивать в реакторы. В них молоко смешивается с серной кислотой и через непродолжительное время превращается в гипсовую пульпу, которая по системе трубопроводов направляется в гипсохранилище, расположенное примерно в 6 км от основной площадки завода.

За процесс утилизации диоксида серы и превращение его в серную кислоту отвечает отдельный производственный передел — участок производства серной кислоты. Это самый сложный и ключевой объект «Серной программы», состоящий из трех взаимосвязанных технологических отделений.

«Отходящие газы с высоким содержанием диоксида серы из плавильного цеха Надеждинского завода по системе газоходов большого диаметра будут поступать в здание участка производства серной кислоты, где газ должен пройти через тонкую очистку от примесей в мокрых электрофильтрах, технологически сложный процесс окисления диоксида серы в контактном аппарате, абсорбцию и получение конечного продукта — серной кислоты. Далее готовая серная кислота по системе трубопроводов направляется в следующее здание участка — на склад серной кислоты. И только после этого кислота и известняковое молоко встречаются на участке нейтрализации серной кислоты для получения безопасного продукта, максимально приближенного по характеристикам к природному гипсу», — рассказал о технологической цепочке проекта старший менеджер ООО «НН Девелопмент» Алексей Кунаев.

Для работы в цехе производства и нейтрализации серной кислоты НМЗ специально обучили уже около 200 человек. Сейчас эксплуатирующий персонал осваивает оборудование на месте, даже если оно находится еще в стадии монтажа. Как уточнил начальник цеха производства и нейтрализации серной кислоты НМЗ Олег Беслекоев, подбирать сотрудников на «Серную программу» начали еще осенью 2020 г. «Мы приняли более 300 человек, это значительная часть от общего количества требуемого персонала. Около 100 человек приехали в Норильск впервые (причем приехали со всех концов страны — от Калининграда до Хабаровска), остальные — норильчане», — добавил Олег Беслекоев.

«Серная программа» «Норникеля» — это высокотехнологичное и автоматизированное производство, где процесс работы большого количества гигантских агрегатов будет контролироваться минимумом специалистов в цехах и удаленно с главного диспетчерского пульта.

Запуск технологии утилизации диоксида серы на НМЗ планируется осуществить поэтапно, с проведением комплексного опробования и выходом на полную мощность в течение следующего года.

2023 г. можно считать поворотным в реализации комплексной экологической программы «Норникеля». Первый этап проекта, который сейчас реализуется на Надеждинском металлургическом заводе, позволит по результатам выхода на проектную мощность обеспечить значительное сокращение выбросов диоксида серы от работы плавильных печей завода.