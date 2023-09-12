В Томской области в 2023 году открыли 17 «Точек роста»

Более 42 тысяч томских школьников занимаются в «Точках роста» Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В новом учебном голу в Томской области открылось 17 центров «Точка роста», подсчитали в обладминистрации. Они появляются благодаря региональному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование». В этом году центры открыли в школах Томска, Стрежевого, Томского, Бакчарского, Первомайского, Парабельского, Асиновского, Кожевниковского, Верхнекетского, Колпашевского районов.

«В школах обновлены образовательные пространства, приобретены компьютеры и оборудование для изучения основ робототехники, механики, мехатроники», - прокомментировали в пресс-службе обладминистрации.

Также в центрах открыли лаборатории по физике, химии и биологии.

С 2019 года в Томской области уже открыли 126 «Точек роста», в которых занимаются более 42 томских школьников.

Напомним, что в Томской области открылись еще две «Доброшколы».