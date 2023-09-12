В Томской области открылись еще две «Доброшколы» для детей с ОВЗ

Фотов: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томской области в новом учебном году открылись две «Доброшколы» в Крыловской школе-интернате для детей ограниченными возможностями (ОВЗ) и в томской школе интернате №45, сообщили в обладминистрации.

В школе №45 обновили материально-техническую базу учебных мастерских «Поварское дело», «Швейное дело», «Картонажно-переплетное дело», «Гончарное дело». Также в учреждение закупили оборудование для реализации адаптированных доппрограмм «Робототехника» и «Декоративно-прикладное искусство».

В Крыловской школе-интернате для детей с ОВЗ обновили мастерские по направлениям «Поварское дело», «Агропромышленный профиль», «Швейное дело», организовали новую мастерскую «Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений». Кроме того, здесь организованы условия для обучения декоративно-прикладному искусству, робототехнике, экологии, а также профессиональной фото- и видеосъемке.

«В «Доброшколах» региона разрабатываются современные программы трудового и профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда профессиям», — говорится в сообщении.

Программа проекта «Доброшкола» увеличивает возможности инклюзивного образования, делает его доступным для всех детей с инвалидностью.

По данным администрации региона, с 2021 года в Томской области на базе школ-интернатов открыты восемь «Доброшкол» для профессионального обучения детей с ОВЗ.