Нефтетранспортники выпустили в сибирские реки молодь муксуна, нельмы и осетра сибирского

Фото: «Транснефть – Западная Сибирь»

Компания «Транснефть – Западная Сибирь» продолжает работу по сохранению биоразнообразия рек в регионах своего присутствия. Восстановление популяций краснокнижных и редких видов рыб - неотъемлемая часть комплекса экологических мероприятий промышленников.

Так, летом 2023 года экологи предприятия выпустили в Томь более 100 тыс. экземпляров молоди нельмы и муксуна. В сентябре в Енисей было выпущено более 3,4 тыс. молоди осетра сибирского енисейской популяции.

Фото: «Транснефть – Западная Сибирь»

Молодь ценной краснокнижной породы рыбы навеской не менее 1 грамма была выращена рыбоводным предприятием по заказу нефтетранспортной компании. Необходимое количество мальков и место выпуска были определены с учетом рекомендаций Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод» (г. Красноярск). К месту выпуска в Балахтинском районе Красноярского края молодь осетра была доставлена специальным транспортом с соблюдением необходимых требований к температурному режиму и условиям транспортировки.

Отметим, что в целом на реализацию природоохранных мероприятий акционерное общество планирует направить в текущем году 260 млн рублей. В рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов планируется строительство гидроизолированных прудов на перекачивающих станциях Новосибирского и Красноярского районных нефтепроводных управлений. Также закуплено новое оборудование для лабораторий эколого-аналитического контроля на нефтеперекачивающих станциях «Парабель» и «Вагай». Применение современных приборов позволяет обеспечивать высокий уровень точности проводимых экоисследований