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НовостиОбщество11 сентября 2023 9:00

Высокая пожароопасность сохранится в Томской области до 15 сентября

Прогнозируют пожароопасность 4-5 классов
Александра Тайбатрова
Прогноз действует с 12 по 15 сентября

Прогноз действует с 12 по 15 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске и области сохраняется высокая пожароопасность, об этом сообщается в Telegram-канале Поисково-спасательной службы региона.

«Сохраняется высокий, 4-5 класс пожароопасности», - говорится в сообщении.

5 класс пожароопасности, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области, ожидается в Бакчарском и Первомайском районах. Прогноз действует с 12 по 15 сентября.

Напомним, что с 14 по 17 сентября в Томск придет короткое «бабье лето».