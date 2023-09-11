Высокая пожароопасность сохранится в Томской области до 15 сентября

Прогноз действует с 12 по 15 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске и области сохраняется высокая пожароопасность, об этом сообщается в Telegram-канале Поисково-спасательной службы региона.

«Сохраняется высокий, 4-5 класс пожароопасности», - говорится в сообщении.

5 класс пожароопасности, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области, ожидается в Бакчарском и Первомайском районах. Прогноз действует с 12 по 15 сентября.

Напомним, что с 14 по 17 сентября в Томск придет короткое «бабье лето».