Инаугурация нового мэра Томска Дмитрия Махини пройдет 18 сентября в МКЦ ТПУ

В Томске инаугурация нового мэра пройдет 18 сентября Фото: Анна Ковалёва

Инаугурация Дмитрия Махини, победившего на выборах мэра Томска 5 сентября, пройдет 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы.

Напомним, ранее в Томске отменили прямые выборы мэра города. Три года областной центр жил без градоначальника. Все это время обязанности мэра исполнял Михаил Ратнер. Первые выборы весной 2023 года были признаны не состоявшимися. В прошлый понедельник, 5 сентября, депутаты городской думы избрали мэром Томска омского чиновника Дмитрия Махиню. Он получил 26 из 33 голосов.

В гордуме сообщили, что инаугурация нового мэра Томска пройдет в следующий понедельник, 18 сентября. На организацией работают сотрудники думы Томска и администрации.

Церемония вступления в должность нового мэра пройдет в Международном культурном центре Томского политехнического университета на улице Усова,13в в 11:00.

С биографией Дмитрия Махини можно ознакомиться в нашем материале.