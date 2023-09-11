Рост рынка розничного кредитования может замедлиться в 4 квартале

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По оценке экспертов ВТБ, в 2023 году объем рынка розничного кредитования в России превысит 14,3 трлн рублей, что почти на 40% превысит результат прошлого года и на 4% – 2021 года (без учета рынка POS-кредитования). С учетом роста ключевой ставки и мер ЦБ по «охлаждению» рынка в четвертом квартале темпы роста могут замедлиться. Об этом заявил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов в ходе ВЭФ-2023.

Драйвером розничного сегмента в кредитном бизнесе по-прежнему будет залоговое кредитование - объем продаж которого на рынке по итогам года превысит 7,5 трлн рублей. В рамках ипотеки заемщики заключат сделки на сумму более 6 трлн рублей, что на 28% превысит результат прошлого года и на 8% опередит рекордные продажи 2021 года. В сегменте автокредитов банк впервые ожидает роста продаж до 1,5 трлн рублей. Этот результат более чем в два раза превысит итог прошлого года и на треть – 2021-го, когда наблюдался максимальный спрос автозаемщиков.

В части кредитов наличными общий объем продаж на рынке достигнет 6,8 трлн рублей. Его рост будут сдерживать регуляторные ограничения, которые направлены на снижение долговой нагрузки россиян. Их влияние приведет к уменьшению среднего чека по кредитам. Дополнительные макропруденциальные изменения более, чем на четверть охладят выдачи беззалогового кредитования для всех игроков, а общий объем рыночного портфеля в четвертом квартале может показать снижение. Такая ситуация активизирует конкуренцию среди банков, которые будут привлекать заемщиков ценовыми условиями продуктов. Снижение кредитования в банках в конце года отразится и на общем объеме товарооборота, что, в свою очередь, повлияет на замедление инфляционных процессов.

«На фоне отложенного спроса прошлого года рынок розничного кредитования до сентября развивался рекордными темпами, особенно в сегменте залогового кредитования. В августе многие клиенты стремились воспользоваться «старыми» ставками, в результате чего последний месяц лета получился нетипично активным, но уже осенью мы ждем изменения тренда. В результате резкого повышения ключевой ставки, изменения ценовых параметров по кредитам и введения регуляторных ограничений в части ипотеки и кредитов наличными мы вернулись к прогнозу роста рынка на 40% к 2022 году, который давали в начале лета. Дальнейшее повышение ключевой ставки, которое не исключено уже 15 сентября, может дополнительно повлиять на результаты кредитной активности населения», – сказал Тимур Смирнов.

По итогам восьми месяцев россияне уже оформили кредиты на 10,4 трлн рублей (без учета рынка POS-кредитования), что почти на 80% превышает результат аналогичного периода прошлого года и на 17% – 2021-го. В самом банке за этот период выдано свыше 1,6 трлн рублей в рамках розничного кредитования, что на 64% превышает результат за аналогичный период прошлого года и на 3% – 2021-го. Продажи ипотеки в банке достигли 852 млрд рублей, кредитов наличными – более 727 млрд рублей, автокредитов – 115 млрд рублей.