Бизнес увеличивает объем расчетов в китайских юанях

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За первые семь месяцев 2023 года объем трансграничных расчетов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Драйвером валютных платежей выступает китайский юань – объем операций в этой валюте показал шестикратный рост. Об этом сообщил в ходе ВЭФ-2023 руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

Как отметил Руслан Еременко, объем платежей участников ВЭД продолжает рост, начиная с прошлого года. Это связано с активизацией внешнеэкономической деятельности бизнеса на новых рынках, расширением перечня доступных национальных валют в обращении и развитием системы международных расчетов.

В структуре платежей участников ВЭД лидирует российский рубль – на него приходится 80% в общем объеме расчетов за семь месяцев этого года. Доля юаня в общих трансграничных расчетах увеличилась по сравнению с прошлым годом с 4% до 18%, в валютных платежах он занимает 85%.

В целом платежи в национальных валютах зарубежных стран в 2023 году показали семикратный рост. Причем, увеличение объема сделок фиксируется во всех национальных валютах. Расчеты в юанях за семь месяцев выросли в 6 раз к аналогичному периоду прошлого года, портфель депозитов с начала года вырос в 3 раза и составил 1,5 млрд юаней, из которых 250 млн приходится на Дальний Восток.

Оборот в валютах стран СНГ показал рост в 5,7 раза. В 2023 году среди них лидирует казахстанский тенге с долей более 50%, на втором месте – армянский драм (20%), далее следуют белорусский рубль (15%) и азербайджанский манат (13%). Среди валют, вошедших в активное обращение ВЭД во второй половине прошлого года, по динамике лидирует индийская рупия. Операции в этой валюте во втором квартале текущего года увеличились в 6 раз по сравнению с предыдущим. Более чем в 2 раза выросли расчеты в дирхамах ОАЭ и во вьетнамских донгах.

«Средний и малый бизнес успешно адаптируется к работе в новых макроэкономических условиях. Предпринимателям удалось не только компенсировать потери, понесенные в результате пандемии и санкционных ограничений, но и нарастить объемы внешнеэкономический деятельности. Одна из основных задач банков в условиях трансформации ВЭД – обеспечить развитие расчетов в национальных валютах дружественных стран. Для этого мы наращиваем собственную трансграничную платежную инфраструктуру, а также работаем над расширением географии переводов за счет корреспондентских отношений с банками дружественных стран», − прокомментировал Руслан Еременко.