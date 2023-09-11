Евгения Коновалова вновь избрана главой Зональненского сельского поселения

ФОто: администрация Томского района

Евгения Коновалова во второй раз стала главой Зональненского сельского поселения Томского района, следует из данных областной избирательной комиссии.

«На выборах Главы Зональненского сельского поселения Томского района большинство голосов набрала Коновалова Евгения Анатольевна (самовыдвижение)», — говорится в сообщении.

По предварительным итогам голосования на выборах главы Зональненского сельского поселения, Евгения Коновалова набрала 2 485 голосов, Дмитрий Мирошников — 111, Владислав Дорофеев — 76. Явка избирателей на выборах главы Зональненского сельского поселения составила 19,71%.

Как сообщается в телеграмм-канале поселение, на всю предвыборную кампанию Евгения Коновалова истратила 500 рублей на печать подписных листов.

Напомним, что Евгения Коновалова является председателем правления ЖСК МКР "Радужный" и проживает в поселке Зональная станция. В 2018 году стала главой Зональненского сельского поселения. Ранее пост главы Зональненского сельского поселения с 2013 года занимал Евгений Гусев.

Добавим, в единый день голосования 10 сентября 2023 года в Томской области прошли шесть избирательных кампаний на территории четырех муниципальных районов.