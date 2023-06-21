Стало известно, какие выборы пройдут в Томской области 10 сентября 2023 года

В Томской области не планируется масштабных выборов 10 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области в Единый день голосования 10 сентября 2023 года не назначено выборов, касающихся всей области. Избирательные компании пройдут муниципальных районах, сообщает региональный избирком.

Согласно данным избиркома, в единый день голосования 10 сентября 2023 года пройдут шесть избирательных кампаний на территории четырех муниципальных районов.

Масштабных кампаний, охватывающих всю область, не планируется.

Итого 10 сентября 2023 года состоятся следующие выборы: